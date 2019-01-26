ETSO'da sigorta acenteleri istişare toplantısı

TOBB Edirne, Kırklareli, Tekirdağ İstişare Toplantısı Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlendi.

ETSO 12. Meslek Komitesi'nin talebi üzerine düzenlenen toplantıya TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, TOBB Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez ve TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

Bölgede faaliyet gösteren sigorta acentelerinin sorunlarının ve taleplerinin görüşüldüğü toplantıda ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yener İşbilir ve 12. Meslek Komite Başkanı Nehir Şuekinci'nin açılış konuşmalarının ardından TOBB Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez sigortacılık sektörü ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumdan sonra konuşma yapan TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, "Seçim sonuna kadar hem trafik sigorta primlerinde ve ona bağlı olarak komisyonlarda Mart sonuna kadar bir artış yapamayız. Ancak mağduriyetleri biliyoruz. Bunu oturalım akılcı bir şekilde çözelim diyoruz. Oradaki çözüm yolunu da sigorta şirketleriyle el ele kol kola şöyle bulduk. Her sene Ocak ayında primler yüzde 5 otomatik artıyor. Her ay da yüzde 1,5 artıyor. Dedik ki tüketicinin mağduriyetini önlemek için aylık artan 1,5 ellemeyelim ama bu yüzde 5'i, 8 yapalım. Havuz komisyonunu asgari yüzde 10, taban komisyonunu da 10'dan 13'e çıkartalım. Onun üzerinde de yüzde 15'e, yüzde 17'ye kadar yürüyen ileriye dönük vererek acentenin kaybını önlemiş olalım dedik." ifadesini kullandı. İstişare toplantısı sorun ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü soru cevap bölümüyle sona erdi.