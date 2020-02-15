ETSO'dan müteahhitlerin sınıflandırılmasına ilişkin yeni mevzuatla ilgili toplantı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından Edirne Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile "Yeni Mevzuat Kapsamında Müteahhitlerin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

ETSO'da gerçekleştirilen programın açılışında konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, işbirliğinden dolayı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teşekkürlerini ileterek, “Bildiğiniz gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmelik yapı ruhsatına tabi her türlü yapım işinde yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır. Yani inşaat yapmak isteyen her kişi bu yönetmelikte aranan şartları yerine getirdiği takdirde inşaat yapabilecektir. Dolayısıyla bu konu sektör için büyük önem arz etmektedir” dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk ve il müdürlüğü yetkilileri, programda yetki belgesi, belge numarası alınması, ekonomik ve mali yeterlilikler, mesleki ve teknik yeterlilikler, yetki belgesi grupları ve kullanımı, yapı müteahhitlerinin sınıflandırılmasına yönelik yeni yönetmelikte yer alan bütün detaylar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Katılımcıların sorularına da cevap veren Öztürk, müteahhitlerin sınıflandırılma ve kayıtlarının tutulması sayesinde daha kaliteli binalar yapılmasına imkan tanıyan bir düzenlemeye gidildiğini belirtti.

İnteraktif bir şekilde gerçekleştirilen toplantı soru-cevap bölümüyle sona erdi.