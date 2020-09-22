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ETSO'dan Selimiye Meydanı'na destek sözü

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Selimiye Meydanı’nda yapılacak çevre düzenlemesi çalışmasına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Selimiye Meydanı'nda yapılacak çevre düzenlemesi çalışmasına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.


Mimar Sinan'ın ustalık eseri ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nin çevre düzenlemesi için kazı çalışması sırasında bulunan 'Yemiş Kapanı Hanı' nedeniyle alanda yapılacak çevre düzenlemesi çalışmaları durdurulmuştu.


Zıpkınkurt, “Edirne'nin en önemli destinasyon merkezlerinden Selimiye Cami çevresinin bir an önce toparlanması ve yaşama döndürülmesi bizim de çok önemsediğimiz bir konu. Bu konuda her türlü desteği yapmaya hazırız” dedi.


Edirne Belediyesi tarafından yapılacak 'Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi' çalışması için önümüzdeki günlerde Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, siyasi parti temsilcileri ve STK'lardan oluşan bir heyetin Ankara'ya gideceği öğrenildi.



“Bu konuda her türlü desteği yapmaya hazırız"


Zıpkınkurt, “Esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Edirne'de Selimiye Camisi'nin önü önemli bir destinasyon alanı. Turistler açısından. Bununla alakalı Belediye Başkanı ile yaptığımız görüşmelerde yerin Vakıflardan Belediyeye devir olduğunu öğrendik. Belediye başkanımız bu konuda bölgenin onarılması ve peyzajın yapılması konusunda yaptığı çalışmalardan bahsetti. Bizde ETSO olarak destek vermeye hazır olduğumuzu bildirdik. Dolayısıyla hem esnaflarımızın talepleri hem Edirne'nin en önemli destinasyon merkezlerinden bir tanesinin bir an önce toparlanması ve yaşama döndürülmesi bizimde çok önemsediğimiz bir konu. Bu konuda her türlü desteği yapmaya hazırız” dedi.

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