ETSO'nın sınır ötesi ‘Eco Woman' projesi sona erdi

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) il turizmini geliştirmeye ve turizmin katma değerini artırmaya yönelik Yambol EuroClup Women ortaklığı ile yürüttüğü ‘ECO Woman-Güvenli Yaşam İçin Doğal Kaynakları Yönetme Girişimi' projesi tamamlandı.

ETSO ile Bulgaristan'ın Yambol EuroClup Women ortaklığında yürütülen “ECO Woman-Güvenli Yaşam İçin Doğal Kaynakları Yönetme Girişimi” projesi sona erdi. İl turizmini geliştirmeye ve turizmin katma değerini artırmaya yönelik olarak Interreg-IPA CBC Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Programı çerçevesinde yürütülen projenin kapanışında basın toplantısı düzenlendi. Proje Koordinatörü Elif Yardımcı, pandemi süresi boyunca çeşitli olumsuzluklara rağmen bir AB projesini başarılı şekilde tamamlamanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt da, “Projeye geçen yıl Kasım ayında başlamıştık. Tabii pandeminin geçen yıl Mart ayında başlaması nedeniyle projemizin önemi bir kat daha öne çıktı. Demek ki biz iyi bir proje yapıyormuşuz ve iyi bir projeye başlamışız. Çünkü pandemi ile birlikte doğal ürünler, ekolojik tarım, çevre kirliliği ve çevre bilinci bir kat daha önem arz etti” dedi.