ETSO'nun Organik Tarım Uygulamaları Eğitimi 1. Modülü tamamlandı

Avrupa Birliği Başkanlığı'nın ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının ikinci teklif çağrısı kapsamında Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülmekte olan CB 005.2.12.079 sayılı "ECO WOMAN-Initiatives to Manage Natural Resources for Better Life"isimli proje faaliyetleri devam ediyor.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın yürüttüğü ECOWOMAN projesi kapsamında, İlimizde önemli bir miktarda ve başarıyla organik üretim yapan Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu personeline “Tarım Ürünlerinin ve Gıdaların Ekolojik ve Biyolojik Üretiminin Organizasyonu ve Uygulanması” başlıklı bir eğitim düzenlendi.

Hafta boyunca, tüm günlere yayılan ve 30 saat süren eğitimlerde teorik bilgilerin yanı sıra, saha uygulamalarına da yer verildi. Sınır bölgesinde ekolojik ve organik üretimin uygulanması için motivasyonunun güçlendirilmesi, ana bileşenlerin saflığının depolanması ve yönetilmesi için kaynaklar ve kapasite oluşturulması gibi çıktılara sahip olan eğitim sonunda, katılımcılar sertifikalarını aldı.