İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Evde korkutan yangın

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir evde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir evde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi Aşçıoğlu Mahallesi Alpaslan Caddesi üzerinde bulunan Serdal Özdemir'e ait müstakil evde tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede evi saran alevler, binanın çatısında bulunan elektrik tellerine de sıçradı. Yangın alanına gelen TREDAŞ yetkilileri tarafından evin elektriği kesildi. İtfaiye ekiplerince yapılan söndürme çalışmalarında, yangın kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının söndürüldüğünü fark eden vatandaşlar rahat bir nefes alırken, yanan evde maddi hasar meydana geldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.