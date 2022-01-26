İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli takip sonucu gözaltına alındı

Edirne’de ekiplerin 1 aylık takibi sonucu, evinde uyuşturucu bulunduran şahıs yakalandı.

Edirne'de ekiplerin 1 aylık takibi sonucu, evinde uyuşturucu bulunduran şahıs yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamındaki operasyonlarını sürdürüyor. Şüpheli H.P'nin Dilaverbey Mahallesindeki evinin ekipler tarafından 1 ay boyunca takibe alınmasının ardından operasyon düzenlendi.


Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, sigara kağıtlarına sarılmış 1,35 gram metamfetamin, 1,50 gram skunk ve 1,33 gram esrar ele geçirildi. Yapılan operasyon sonrası şüpheli H.P. gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.