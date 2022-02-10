Evinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Edirne'de evinde metamfetamin ele geçirilen uyuşturucu satıcısı, polis tarafından gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen N.G.'nin Çavuşbey Mahallesi'ndeki evinde yaptığı aramada 13.10 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde fişeklemede kullanılan 2 rulo alüminyum folyo ele geçirdi. Ekipler tarafından yakalanan N.G., uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı.