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Feci kazada can veren baba ve çocukları son yolculuklarına uğurlandı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde dün otomobilin dereye uçtuğu feci kazada vefat eden araç sürücüsü Erkan Arslan (43), çocukları Buğra Barış Arslan (18) ve Buğlem Arslan (5), Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde dün otomobilin dereye uçtuğu feci kazada vefat eden araç sürücüsü Erkan Arslan (43), çocukları Buğra Barış Arslan (18) ve Buğlem Arslan (5), Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.


Alınan bilgiye göre, Erkan Arslan'ın (43) idaresindeki 22 UF 474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hayrabolu ilçesi Ortaca Mahallesi'ndeki Ortaca Köprüsü'nden dereye yuvarlandı. Feci kazada, 1'i bebek, 2'si çocuk olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti.



Baba ve çocukları yan yana toprağa verildi


Kazada hayatını kaybeden araç sürücüsü Erkan Arslan ve çocukları Buğra Barış ve Buğlem Arslan'ın cenazeleri, Uzunköprü ilçesinde bulunan evlerine getirildi. Arslan ailesinin yakınları cenazede fenalık geçirdi. Uzunköprü Bey Mahalle Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından baba ve çocukları yan yana defnedildi.



Anne Zehra Arslan 4 gün önce kansere yenik düştü


Feci kazada hayatını kaybeden araç sürücüsü Erkan Arslan'ın eşi Zehra Arslan'ın da geçtiğimiz cumartesi günü kansere yenik düşerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Lise öğrencisi Buğra Barış Arslan'ın sınıf arkadaşları cenaze töreninde gözyaşlarına boğulurken ve minik Buğlem Arslan da tabutu üzerine serilen tülbentle son yolculuğuna uğurlandı.



Dayılarını cezaevine ziyarete gidiyorlardı


Araçta bulunan Arslan ve Öner ailelerinin, araç sürücüsü Erkan Arslan'ın kayınbiraderi Hakan Aldemir'i, Tekirdağ'da tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyarete gittikleri ortaya çıktı.

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