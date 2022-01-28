İhlas Haber Ajansı

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FETÖ ve PKK üyeleri, Yunan sınırında yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalanan 9 kişiden 2’sinin FETÖ, diğer 2 kişinin ise PKK terör örgütü üyesi olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 9 kişiden 2'sinin FETÖ, diğer 2 kişinin ise PKK terör örgütü üyesi olduğunu duyurdu.


MSB tarafından yapılan açıklamada, “Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin PKK/KCK, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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