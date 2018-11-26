‘Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' projesinde 4 bin ağaç toprakla buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan ‘Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor' ağaçlandırma işbirliği protokolü kapsamında Edirne'de 4 bin adet mazı ve ladin ağacı toprakla buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ilk ve ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin katılımlarıyla 81 ilde eş zamanlı fidan dikim etkinlikleri düzenleyerek ülkemizin yeşil dokusuna katkıda bulunarak öğrencilerde ağaç ve orman sevgisinin geliştirilmesi amaçlanıyor. “Fidanlar Fidanlarla Büyüyor” projesi kapsamında Edirne il genelinde Keşan Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen 4 bin adet mazı ve ladin ağacı fidanları öğrenciler tarafından dikildi. Keşan ilçesinde 2 bin fidan 23 ilkokul, 19 ortaokulda, Enez ilçesinde bin 500 fidan 4 ilkokul ve 5 ortaokulda ve İpsala ilçesinde 500 fidan 14 ilkokul ve 10 ortaokulda öğrenciler ve öğretmenler tarafından ekildi.