Fizik Profesörü Avcı'dan “Yalnız Mıyız? Dünya Dışı Yaşam Arayışı” konferansı

Edirne doğumlu olan Amerika Montana State Üniversitesi Görüntüleme ve Kimyasal Analiz Laboratuvarı kurucusu ve Direktörü Prof. Dr. Recep Avcı tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda verilen konferansa Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Erol Okan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Ayhan Gençler, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Şeren, İpsala MYO Müdürü ve Trakya Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları (MEYOK) Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Hayati Arda, Edirne Teknik Bilimler MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Barış Özkapı ve Trakya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali İhsan Meşe, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yapılan gözlemlere göre Samanyolu'nda 250 milyardan fazla yıldız olduğunu ve her yıldızın etrafında da gezegenler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Recep Avcı, “Dünya'da hayatın var olduğunu biliyoruz. Kutuplara gidin, yerin kilometrelerce altında hayat var. Her yere bakıyoruz her yerde hayat var. Hayatı günlük soluduğumuz çok normal bir şey olarak görüyoruz. Kâinatta şu ana kadar hiçbir yerde hayat bulunamadı. Milyarlarca dolar harcanıyor ancak hala Dünya dışındaki gezegenlerde bir mikrop dahi bulamadılar. Dünyada mikroskobik hayat 3-4 miyar yıl önce başladı. Mars'ta su var ama etrafında manyetik alan yok ancak bu alan Dünya'da var” dedi.

“Havayı kirletmemek için sera gazı salınımı konusunu ciddi ve dikkatli bir şekilde ele almak lazım”

4,5 milyar yıl sonra Güneş sisteminin yok olacağına dikkat çeken Prof. Dr. Avcı, Dünya ve Venüs gezegenleri arasında bir karşılaştırma yaparak, sera gazı salınımının kontrol altına alınmaması durumunda Dünya'nın sonunun da Venüs gibi olacağını belirtti. Avcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ay'dan Dünya'ya baktığınızda bir cennet görüyorsunuz. Dünya'daki hava tabakasına dikkat çekecek olursak bu tabakanın kalınlığı yaklaşık 10 kilometre. İster yerin dibine doğru, ister uzaya doğru gidin, orada yaşamak mümkün değil. Biz bu hava tabakası sayesinde yaşıyoruz. Bu hava tabakasını kirletirsek Dünya'nın sonunun, kurtuluşu olmayan bir şekilde Venüs gezegenine benzeme ihtimali var. Venüs, Güneş'e biraz daha yakın. Venüs 800 milyon yıl önce hayatın olduğu bir yerdi. Eğer atmosfere karbondioksit ve metan gazı gibi gazlar koyarsanız bunlar Dünyamızı soğutur. Güneş'in ısıttığı Dünya'nın ısıyı geri göndermesi lazım. Havayı temiz tutmak şart. Dünya eğer kâinatta bir cennetse, Venüs ise bir cehennem. Buna neden olan da kontrolsüz sera gazı. Venüs'ün üzerindeki basınç 92 atmosfer. Sanki denizin bin metre derinliğinde yaşıyorsunuz. Üzerinde karbondioksit asitler var. Yüzey sıcaklığı 454 derece. Bu durumdan kurtulmak milyonlarca sene alıyor. Şu güzel cennet Dünya'nın 10 kilometrelik kalınlığındaki hava tabakasını kirletmemek için bu konuyu çok ciddi ve dikkatli bir şekilde ele almak lazım. Türkiye bilhassa bu konuda çok zarar görecek. İç Anadolu çölleşmeye başladı. Trakya da bu işten payını alacak.”

Yaklaşık 1 saat süren konferans sonrası soru-cevap kısmına geçildi. Ardından Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Erol Okan, Prof. Dr. Recep Avcı'ya teşekkür belgesi takdim etti.