Gala'da flamingoların dansı

Edirne'nin, Enez ve İpsala ilçelerinde bulunan ve Türkiye'nin en önemli sulak alanı olan Meriç Deltası Sulak Alanı'nı da içinde barındıran Gala Gölü Milli Parkı'nda göçmen kuşların renk cümbüşü yaşanıyor.

Her yıl göç zamanı konaklamaya gelen ördek, kaza, beyaz kuğu gibi kuş türlerinin yanı sıra pembe tüylü flamingolar, kart postallık görüntüleri ortaya koyuyor. Türkiye'nin önemli kuş göç yolları arasında gösterilen Gala Gölü Milli Parkı, binlerce flamingoyu konuk ediyor.

Gala ve Pamuklu Gölleri'nde bulunan diğer göçmen kuşlara da katılan flamingolar, fotoğraf sanatçılarına da seyri güzel, kartpostallık görüntüler veriyor.

Gala Gölü Milli Parkı?

Gala Gölü Milli Parkı, 511 bitki ve 517 hayvan türü olmak üzere toplam bin 28 canlı türüne ev sahipliği yapar. Milli Park sulak alanların çok bulunması nedeniyle kuş göç yolları olarak büyük bir öneme sahiptir. Milli Parktaki kuş tür sayısı 217'dir. Bu türlerin 46 türü yerli, 27 türü kış göçmeni ve 90 türü yaz göçmeni kuşlardır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koruması altında olan ve Türkiye'nin 36. Milli Parkı olarak ilan edilen kuşların en güzel yuvası Gala Gölü Milli Parkı. Meriç Deltası sulak alanı içerisinde bulunan Gala Gölü Milli Parkı, sulak alan (Büyük Gala Gölü, Küçük Gala Gölü, Pamuklu Göl) ve ormanlık alan (Hisarlı Dağı ve etekleri) olmak üzere toplam 6.087 hektar yüzölçümüne sahiptir. Türkiye'nin önemli doğa alanları, önemli kuş alanları ve önemli bitki alanları listelerinde bulunan ve Ramsar Kriterlerine sahip bir sulak alan özelliğindedir.