Gasp zanlısı 4 kişi tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gasp, kasten yaralama, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlara karışan 4 kişi tutuklandı.

Uzunköprü'de geçtiğimiz ay içerisinde meydana gelen yağma (gasp) - kasten yaralama - banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması olayı ile ilgili olarak olayın fail ya da faillerinin belirlenmesi ve yakalanmasına yönelik Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu olayın gerçekleştiği yer olan Muradiye Camii Mahallesi Gazi Mahmut Aralığı Sokak üzerinde 10 farklı işletme ve dükkandan güvenlik kamerası kayıtları alınarak incelendi. Ayrıca müşteki şahsın beyanları doğrultusunda 12 farklı KGYS kamerası kayıtları ve Uzunköprü Devlet Hastanesi kamera görüntüleri incelendi. 1 aylık araştırma neticesinde şüpheli şahısların eşkal bilgileri belirlenerek şahısların kimlik bilgileri tespit edildiği bilgiler doğrultusunda, kimlikleri tespit edilen şüpheli şahıslardan H.Ç., A.A., İ.D., T.T. ve Ü.A. isimli 5 şahıs yakalandı. Yakalanan 5 kişiden H.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğer şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.