Geleceğin kaşiflerinden bilim şenliği

Edirne'de minik öğrenciler, geleneksel Bilim, Sanat ve Spor Şenliği'nde yıl boyunca hazırladıkları birbirinden ilginç proje ve çalışmaları tanıttı.

Safir Okulları Spor Salonu'nda düzenlenen Bilim, Sanat ve Spor Şenliği'nde minik öğrenciler, yıl boyunca öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları projeleri tanıttı. Elektrikli arabadan minik robotlara, yapay volkanik dağlardan farklı teknolojik aletlere kadar birçok alanda hayal güçlerini gerçeğe dönüştürmeye çalışan öğrenciler hünerlerini sergiledi. Çevre dostu ve teknolojik tasarımlar, veliler ve diğer öğrenciler tarafından ilgiyle incelendi.

Okul Müdürü Bahattin Erel, eğitim öğretim yılı boyunca birçok branşta hazırlanan projeler nedeniyle öğrencileri ve öğretmenleri kutladı.