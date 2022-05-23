Geleneksel Kimya Mezunları Günü gerçekleştirildi

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mezunlar Buluşması'nda eski mezunlar bir araya geldi.

Trakya Üniversitesinde Kimya Bölümü mezunlarının ve ailelerinin katılımıyla Mezunlar Günü etkinliği gerçekleştirildi. Kimya Bölümü'nden mezun olan ve iş hayatına atılan eski mezunlar ile eğitimine devam eden öğrencileri bir araya getirerek bilgi ve tecrübelerin aktarıldığı Kimya Mezunları Günü etkinliği, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen ve geleneksel hale gelen etkinliğe Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz'ın yanı sıra Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Zaim, Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şebnem Selen İşbilir, öğretim elemanları, mezunlar ve öğrenciler katıldı.

Kimya Bölümü'nün 1984 girişli ilk öğrencilerinin mezuniyetlerinin 20. yılı olan 2008 yılından bu yana düzenlenen ve Covid-19 pandemisi nedeniyle 2 yıldır gerçekleştirilemeyen etkinlikte, mezunlar için “Cübbe Giyme Töreni” de düzenlendi. Törende, 2000 ve 2001 yılları mezunlarına cübbeleri 2002 mezunları ile birlikte giydirildi. Mezunlar Buluşması'nda geçtiğimiz yıllarda mezun olan Trakya Üniversiteliler ile yeni öğrenciler bir araya geldi. Etkinlikte mezunlar ile tanışan ve sohbet etme imkanı bulan genç öğrenciler, mezuniyet sonrası iş hayatına yönelik konularda bilgiler aldı. Programa katılan mezunlar ise öğrencilik yılları anılarını paylaşarak uzun süredir görmedikleri arkadaşlarıyla bir araya gelme fırsatı buldular. Programda mezunlara ayrıca günün anısına birer belge verildi.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, mezunları ve öğrencileri buluşturan bu tür etkinlikler düzenlemenin önemli olduğunu belirterek, gelecek yıllarda da aynı özveriyle Mezunlar Günü programını devam ettireceklerini ifade etti. Mezun öğrenci buluşmalarının, öğrencilerin sektörleri tanımalarına ve iş hayatına sağlam adımlar atmasına olanak sağladığını belirten Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, öğrenci ve mezunları iş hayatına hazırlamak konusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Trakya Üniversitesinin tanıtılması ve başarılarının paylaşılması noktasında mezunlara da önemli görevler düştüğünü söyleyen Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, programa katılımları ve bilgi, tecrübe paylaşımları için mezunlara teşekkür etti.

Program, mezunlara cübbelerinin giydirilmesinin ardından kokteyl ve ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.