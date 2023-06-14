İhlas Haber Ajansı

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Genç avukat bürosunda ölü bulundu

Edirne’de genç bir avukat, iddiaya göre bürosunda intihar etti.

Edirne'de genç bir avukat, iddiaya göre bürosunda intihar etti.


Olay, Hakim Çağlar Işık Caddesi'nde bulunan Edirne Adliyesi karşısında avukatlık bürosunda yaşandı. Sabah saatlerinde bürosuna gelen Edirne Barosu avukatlarından M.Z.Y. (30), tek başına kaldığı esnada iddiaya göre silahla yaşamına son verdi. Meslektaşlarının ölüm haberini alan avukatlar da olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadı.


Genç avukatın boşanma aşamasında ve borçlarının olduğu iddia edildi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından genç avukatın cenazesi otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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