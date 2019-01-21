Genç haltercilerden büyük başarı

Denizli ilinde düzenlenen “Okullar arası Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında” Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Edirne Şubesi Lisanslı Halter branşı sporcular Engincan Uluba ve Zeynep Arslan Türkiye 3. olarak, kulübün ve Edirne'nin adını başarılı bir şekilde duyurdu.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada, düzenlenen şampiyona kapsamında antrenörü Ersin Gök'ü ve tüm sporcuları tebrik etti.