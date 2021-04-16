Geri dönüşüme 3 bin 740 kiloluk kağıt atık desteği

Trakya Üniversitesi ve Teknik Masura Kâğıt Fabrikası arasında sağlanan iş birliği ile kâğıt atıklar yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Kaynakların verimli kullanımı, maliyetlerin azaltılarak israfın önlenmesi, çevresel risklerin azaltılması ve çevre koruma bilincine sahip üniversite hedefiyle çalışan Trakya Üniversitesinde sıfır atık ve geri dönüşüm faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda atıklar ayrıştırılarak toplanarak hem çevreye, hem doğaya hem de ekonomiye katkı sağlayan Trakya Üniversitesi, 3 bin 740 kilogram kâğıt atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Uzunköprü Meslek Yüksekokulu ve Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Nisan ayında gerçekleştirilen kâğıt atıkların geri dönüşüme kazandırılması sayesinde yaklaşık 68 ağacın kesilmesi önlenirken aynı zamanda sera gazı etkisi azaltıldı ve yaklaşık 9 metreküp 3depolama alanından tasarruf edildi.

Sıfır Atık projesine ve geri dönüşüm hareketine katılımlarından ve desteklerinden ötürü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Çevre Mühendisi Tuba Doğru, Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsa Sağıroğlu, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fuat Erduğan, Fakülte Sekreteri Sezai Bozkurt ve Şef Kemal Say'a teşekkür belgesi takdim etti.

Ayrıca geri dönüşüme dâhil edilen kâğıt atıklardan elde edilecek gelir “Bir öğrenci de sen okut” kampanyasına aktarılacak.