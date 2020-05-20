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‘Gıdanı koru kampanyası' lansmanı gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanı Dr.

Bekir Pakdemirli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Temsilcisinin katılımı ile "Gıdanı Koru Kampanyası" Lansmanı gerçekleştirildi. Lansmana, dijital ortam Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt da katıldı.


365 oda ve borsa yönetim kurulu başkanlarının katılımıyla ‘Webinar' üzerinden düzenlenen lansmana Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt katılım sağladı.

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