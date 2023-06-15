Girişimcilik Topluluğu 32 etkinlik ve sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi

Trakya Üniversitesi Girişimcilik Topluluğu Başkanı Ferhat Duroğlu ve arkadaşları, gerçekleştirdikleri çeşitli etkinlik ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na bilgi verdi. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve girişimcilik ruhunu canlı tutmak, öğrenciler arasında yenilikçi fikirlerin gelişimini desteklemek ve iş dünyasıyla bağlantılar kurmak amacıyla aktif bir şekilde çalışan Girişimcilik Topluluğu Başkanı Ferhat Duroğlu ve topluluk üyesi öğrenciler, başarıyla tamamladıkları eğitim-öğretim döneminin ardından Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti. Duroğlu ve arkadaşları, Rektör Tabakoğlu'na “Topluluklar Buluşuyor” etkinliğinde verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu yaşarken, yıl boyunca gerçekleştirdikleri 32 etkinlik ve sosyal sorumluluk projeleri ile faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı.

Girişimcilik Topluluğu'nun gerçekleştirdikleri etkinlik sayısı ve çeşitliliği ile örnek bir topluluk olduğunu belirterek, girişimcilik ruhunu yaygınlaştırdıkları ve üniversiteye değer kattıkları için topluluk üyelerini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projesi ile toplum hizmetine katkı sağladıkları için de teşekkürlerini iletti.