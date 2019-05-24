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Göç İdaresinden engelli Afgan babaya özel yatak

Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü, daha önce gönül ziyareti gerçekleştirdiği ve ziyaretinde söz verdiği yatalak Afgan babaya özel hasta yatağını ulaştırdı.


Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ile kurum çalışanları, 5 çocuk sahibi Golam ve Şefika Gaviş çiftini, geçtiğimiz haftalarda Kaleiçi Semti'nde bulunan evlerinde ziyaret etti.


Edirne'de 5 yıldır yaşayan Afgan aileye gönül ziyareti gerçekleştirerek çocuklara çeşitli hediyeler veren müdürlük çalışanları, yatalak baba Golam Gaviş'inde ihtiyaç duyduğu özel hasta yatağını en kısa sürede temin edeceklerinin sözünü verdi.


Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, yatalak hasta Afgan baba Gaviş'in sağlığına kavuşması için gerekli yardımları yapacaklarını belirterek, “İl Sağlık Müdürlüğümüz ile koordineli olarak Gaviş'in özel hasta yatağının temin ettik ve teslim ettik. Bundan sonrada gölgemiz ailenin üzerinde olmaya devam edecek” dedi.

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