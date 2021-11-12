Göç yolunda yorulan akbaba İpsala'da mola verdi

Türkiye üzerinden sıcak ülkelere göç eden kızıl akbaba, göç yolunda yorulunca Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'na indi. Uluslararası yola inen akbabayı gören tır parkında çalışan vatandaş, onu yakalayarak korumaya aldı.

Türkiye üzerinden sıcak ülkelere göç eden bir kızıl akbaba, yorgun düşünce İpsala Sınır Kapısı uluslararası ana yoluna yakın bir alana indi. Kızıl akbabayı sınır kapısında gören tır parkı çalışanı Ümit Keskin, kuşu yakalayarak güvenli bir yere götürdü. Keskin, polis ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine de haber verdi.

"Ölsem akbaba yakalayacağım aklıma bile gelmezdi"

Akbabayı yakalayan Ümit Keskin, “İş yerinde çalışırken yol kenarına bir kuşun konduğunu gördüm. Yanına gidince bir akbabanın konduğunu gördüm. Gittiğimde çok yorgun olduğunu fark ettim ve onu yakaladım. Çalıştığım yerde bulunan konteynere götürdüm, su ve yem verdim. Biraz dinlendi ve kendine geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar kurumuna telefon ettik. Doğa Koruma ve Milli Parklardan akbabayı almaya gelecekler. Müthiş bir şey, vahşi bir hayvan olduğu için çok şaşırdım. Ölsem aklıma gelmez bir gün akbaba yakalayacağım, o da bize nasip oldu" dedi.

Tır parkına giden Keşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, bitkin haldeki kızıl akbabayı teslim aldı.