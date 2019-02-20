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Göçmen kaçakçısı tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir kamyonun kasasında 52 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kamyonun kasasında 52 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.


Yeniceçiftlik köyü yakınlarında yol kontrolü yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 34 BC 2948 plakalı kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan kontrolde 52 kaçak göçmen yakalanırken, bot ve aparatları ele geçirildi. Bunun üzerine sürücü Y.S. gözaltına alındı.


İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.S. tutuklanarak cezaevine konuldu.

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