İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Göçmenler akın akın sınıra gelmeye devam ediyor

Türkiye’nin sınır kapılarını açtığını duyurmasının 3’üncü gününde de göçmenler akın akın sınıra gelmeye devam ediyor.

Türkiye'nin sınır kapılarını açtığını duyurmasının 3'üncü gününde de göçmenler akın akın sınıra gelmeye devam ediyor. Göçmenlerin kilometrelerce süren sınırdaki yürüyüşü havadan drone ile de görüntülendi.


Türkiye tarafından sınır kapılarının açıldığının duyurulduğu ilk andan itibaren Avrupa'ya gitmek isteyen binlerce göçmen akın akın Edirne'de bulunan Yunanistan sınır kapısına doğru gelmeye başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen göçmenlerin sayısı saatler geçtikte artarken, binlerce kilometrelik yürüyüş sabah erken saatlerinde görüntülendi. Denizli'den geldiğini ve 2 gündür yolda olduklarını ifade eden bir göçmen, soğuk havaya rağmen yürüdüklerini söyledi. Kilometrelerce uzunluktaki göçmenlerin Avrupa yolu yürüyüşü drone ile havadan da görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.