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Göçmenler batarken yakalandı

Edirne’nin Enez ilçesinde sahil güvenlik ekiplerince yapılan operasyonda 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'nin Enez ilçesinde sahil güvenlik ekiplerince yapılan operasyonda 30 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, Enez Limanı açıklarında hareketlilik tespit etti. Sahil Güvenlik botunca yapılan operasyonda lastik botta batmak üzere olan 21 Afganistan, 5 Pakistan ve 4 Somali olmak üzere 30 düzensiz göçmen yakalandı.


Yakalanan göçmenler sahil güvenlik komutanlığına götürüldü.

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