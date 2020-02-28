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Göçmenler Edirne'ye akın ediyor

Türkiye’nin AB’ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan göçmenler Yunanistan’a gitmek için akın akın Edirne’ye geliyor.

Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan göçmenler Yunanistan'a gitmek için akın akın Edirne'ye geliyor.


İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısının ardından sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine yüzlerce göçmen Edirne'ye akın etmeye devam ediyor. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ve Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na doğru yürüyüşe geçen göçmenlerin sayısının sürekli arttığı görülüyor.


İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden Edirne'ye gelen yüzlerce göçmen, bavullarını ve çantalarını alarak kilometrelerce yol yürüyüp, önce şehir merkezinde toplanıyor ardından gruplar halinde Yunanistan sınırına hareket ediyor.


Aralarında bebeklerin, çocukların ve yaşlıların bulunduğu göçmen grubu, kısa sürede binlerce göçmenin Edirne'ye geleceğini söyledi.

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