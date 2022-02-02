İhlas Haber Ajansı

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Göçmenlerin cesetleri morga kaldırıldı

Yunanistan sınır birlikleri tarafından ayakkabıları çıkarılıp elbiseleri soyularak, Edirne’ye geri itilen 12 göçmen donarak hayatını kaybetti.

Yunanistan sınır birlikleri tarafından ayakkabıları çıkarılıp elbiseleri soyularak, Edirne'ye geri itilen 12 göçmen donarak hayatını kaybetti. Çok sayıda ekip, sınır hattında arama tarama faaliyetleri gerçekleştiriyor.


Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri 12 göçmen donarak hayatını kaybetti. Cesetler olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sınır birlikleri, jandarma, polis ve AFAD ekipleri tarafından sınır hattında arama, tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

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