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Göçmenlerin sınır kapılarında umut dolu bekleyişi sürüyor

Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Türkiye’ye gelen ve Yunanistan üzerinden Avrupa’ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin sınırdaki umut dolu bekleyişleri sürüyor.

Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Türkiye'ye gelen ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin sınırdaki umut dolu bekleyişleri sürüyor.


Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenleri engellemeyeceğini duyurmasının ardından yüzlerce göçmen sınır kapılarına akın etti. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok şehrinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin Yunanistan sınırında umut dolu bekleyişi devam ediyor. Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı'ndan önce Yunanistan'a, daha sonra Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gitmeyi planlayan göçmenler, günlerdir arazi ve ormanlık alanlarda kalıyor. Son açıklamalara göre Edirne üzerinden 76 bin 358 göçmenin ülkeden ayrıldığı öğrenilirken, Yunanistan'ın kapıları açmasıyla sınırda bekleyen on binlerce göçmenin Avrupa'ya geçmesi bekleniyor.


Bu arada, Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde Yunanistan'a geçmeyi bekleyen göçmenler havadan görüntülendi.

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