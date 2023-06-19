İhlas Haber Ajansı

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Gökkuşağı lavantalara renk kattı

Edirne’de bulutlu havanın ardından ortaya çıkan gökkuşağı, mor renkli lavanta tarlalarıyla birleşerek seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu.

Edirne'de bulutlu havanın ardından ortaya çıkan gökkuşağı, mor renkli lavanta tarlalarıyla birleşerek seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu.


Edirne'nin ilçelerinde etkili olan yağışın ardından şehir merkezindeki bulutlu havayla birlikte ortaya çıkan gökkuşağı, şehrin neredeyse her noktasında görülürken, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi. Gökyüzünü süsleyen doğal olayı gözlemleyenler, eşsiz manzaranın tadını çıkardı.


Lavantalar içinde gökkuşağı ile birlikte fotoğraflar çeken vatandaşlar, oluşan manzaradan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

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