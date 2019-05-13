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Gönüllerin ‘kahramanları' askere uğurlandı

Edirne’de, ‘Her Türk, asker doğar’ sözü yeniden vücut buldu.

Edirne'de, ‘Her Türk, asker doğar' sözü yeniden vücut buldu. Gönüllerin ‘kahramanları', askerlik çağına gelen 18 engelli öğrenciye temsili ‘asker kınası' eğlencesi düzenlenerek, askere uğurlandı.


Edirne Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu bahçesinde düzenlenen temsili ‘asker kınası' eğlencesine, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, engelli öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri katıldı.


Edirne Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu bahçesinde düzenlenen temsili ‘asker kınası' eğlencesi öncesi, isimleri tek tek okunan 18 engelli öğrenci, ay-yıldızlı Türk bayrağına asker selamı çaktı ve öperek alınlarına koydu.


54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin ile Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı tarafından öğrencilerin omuzlarına tek tek asker tülbentleri asıldı ve asker çantaları takdim edildi.



Davul zurna ile kına vuruldu


16 Mayıs 2019 Perşembe günü Karaağaç'ta bulunan Orgeneral Celalettin Alkoç Kışlası'nda temsili askerlik görevini yerini getirecek olan, 18 gönül kahramanı gence, davul zurna eşliğinde ellerine tek tek kına çalındı. Ailelerin de duygu dolu anlar yaşadığı kına merasiminde, “Çok mutluyuz, Allah'ımıza bin şükür olsun, bu günleri de gördük, çok şükür” ifadeleri kullandı.


Kına yakılmasının ardından engelli öğrenciler ve aileleri davul zurna eşliğinde oyunları oynadı.

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