Görenler şaşırıyor, kitabını alan koşup geliyor

Edirne'de öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri için belirli bir plan dahilinde kitap okuma saati uygulamasından etkilenen veliler de öğrenci çocuklarıyla birlikte kitap okuma etkinliğine katılınca, başta kıraathaneler olmak üzere mahallenin birçok noktasında başlatılan kitap okuma seferberliğinde mahalleli bir araya gelerek kitap okudu.

Edirne'de pandemi süreci boyunca görev yaptığı okulda elinden geldiğince kimi zaman harç karan, kimi zaman beton atan, kimi zaman çatı onaran kimi zamanda boya yapan ve geçen günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından telefonla aranıp teşekkür edilen ayrıca Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından da ödüllendirilen Edirne'nin Yeni İmaret Mahallesi'nde bulunan Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ertan Çekiç'in ‘Edirne Okuyor' projesi kapsamında öğrencileriyle kitap okuma etkinliğine veliler de destek vermeye başladı.

Güvenleri arttı, dil becerileri gelişti

"Okumak, alışkanlıkların en asilidir." diyerek Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Edirne Okuyor' projesi kapsamında geçen hafta kitap saati düzenleyerek öğrencilerin okuma alışkanlığını hayat anlayışlarının vazgeçilmezi yapmakla kalmayıp aynı zamanda onların kütüphaneleri de faydalı şekilde kullanmalarını sağlamaya başladı. Bu sayede çocukların zihinlerinde güzel fikirler, farklı bakış açıları belirirdi. Okuma etkinliğiyle birlikte öğrencilerin kendine güvenin arttığı ve dil becerilerinin geliştiği görüldü.

Mahallede kitap okuma seferberliği edildi

Etkinlikle birlikte çocuklarında olumlu gelişmelerin yaşandığını gören ailelerde kitap okuma etkinliklerine katılmaya başlayınca Yeniimaret Mahallesi'nde adeta kitap okuma seferberliği ilan edildi. Haftanın 1 günü belirlenen saatlerde korona virüs tedbirleri kapsamında bir araya gelen öğrenci ve veliler kitap okuma etkinliği düzenliyor. Okul Müdürü Çekiç'in de gönüllü olarak katıldığı etkinliklerde mahalle sakinleri kıraathaneler başta olmak üzere mahallenin birçok noktasında kitap okuyor. Dede-oğul ve torunun da kitap okuma etkinliğinde bir araya geldiği görülürken, mahalle halkı etkinlikten memnun olduğunu ve tüm Türkiye'de uygulanması gerektiği çağrısında bulundu.

“Etkinliği görünce bizde heveslendik”

Çocuklarını kitap okurken görünce heveslendiklerini söyleyen baba Ercan Güzel, artık kıraathaneler de boş zaman geçirmek yerine kitap okuduklarını belirterek, etkinliğin devam etmesi çağrısında bulundu.

Torunuyla birlikte kitap okurken okul yıllarının aklına geldiğini söyleyen bir dede ise, herkesin kitap okuması gerektiğini ifade etti.

Öğrenciler de, anne ve babalarıyla aynı anda kitap okumaktan çok mutlu olduklarını söylediler.