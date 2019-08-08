İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Greyder ile Eymen'in ölümüne sebep olan sürücünün serbestliğine yapılan itiraz reddedildi

Edirne’nin Keşan ilçesini bağlı Şükrüköy’de greyder ile çarparak 6 yaşındaki Eymen Kayra Taş’ın ölümüne sebep olan sürücünün adli kontrol şartı ile serbest kalmasına yapılan itiraz reddedildi.

Edirne'nin Keşan ilçesini bağlı Şükrüköy'de greyder ile çarparak 6 yaşındaki Eymen Kayra Taş'ın ölümüne sebep olan sürücünün adli kontrol şartı ile serbest kalmasına yapılan itiraz reddedildi.


Keşan'a bağlı Şükrüköy'de evlerinin önündeki yolda, greyderin altında kalan 6 yaşındaki Eymen Kayra Taş, feci şekilde can vermişti. Olay ardından greyder sürücüsü Akın Cevdet Gündoğan gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Edinilen bilgiye göre, Gündoğan'ın adli kontrol şartıyla serbestlik kararına Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi ancak bu itirazı değerlendiren sulh ceza hakimliği reddetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.