Güneş gözünü alınca bariyere çarptı

Edirne'nin Keşan ilçesinde güneşin gözünü aldığı sürücü bariyerlere çarptı. Çarpışmadan sonra yol üzerinde geri gelmeye devam eden otomobil, bir araca daha çarptı.

Edinilen bilgiye göre, bu sabah saat 09.00 sıralarında Zanaatkarlar Caddesi üzerinden Sanayi Kavşağı istikametinde seyir halinde olan 22 ABS 856 plakalı araç sürücüsü E.A., sabah güneşinin gözünü alması sebebiyle yol kenarındaki bariyere çarptı. Kaza esnasında hava yastıkları patlayan otomobil, çarpışmanın ardından bir süre sonra yokuşlu yolda geri gelmeye başladı.

Şoka giren araç sürücüsü hareket halindeki aracın kapısını açınca, açık kapı kanadı o sırada yanından geçmekte olan 22 BF 169 plakalı ticari araca çarptı. Çarpışma sırasında otomobilin kapısı çarptığı panelvanın lastiğini delip patlamasına sebep oldu.

Yol üzerinde geri gelmeye devam eden araç, diğer sürücülerin yardımları ile dururken, kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazazede E.A.'ya ilk müdahale araç içinde yapıldı. Sağlık ekiplerinin ilk yardımını tamamladıkları sürücünün durumunun iyi olduğunun anlaşılmasının ardından, refakatçisi eşliğinde yürüyerek 50 metre yakınında bulunan hastaneye gitti.

Kazanın ardından bölgeye uzun kuyruklar oluştu. Trafik polislerinin incelemelerin ardından çekici ile maddi hasar alan araç yol üzerinden kaldırılırken, yol tekrar akıcı hale geldi.