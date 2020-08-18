İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gurbetçilerin hüzünlü yolculuğu tatlandırıldı

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden yaz tatili için Türkiye’ye gelen gurbetçilere dönüş yolunda Edirne Valiliği tarafından badem ezmesi ve kavala kurabiyesi ikram edildi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatili için Türkiye'ye gelen gurbetçilere dönüş yolunda Edirne Valiliği tarafından badem ezmesi ve kavala kurabiyesi ikram edildi.


Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, Türkiye'ye baba ocağına gelerek yıllık izinlerini memleketlerinde geçirdi. Baba ocağında tatillerini yapan gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönmeye devam ediyor. Kapıkule'den çıkış yapan gurbetçilerin giriş işlemleri korona virüs tedbirleri kapsamında daha hassas yürütülüyor. Görevliler tarafından yolcuların ateşi ölçülüyor ve işlemler sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak gerçekleştiriliyor.



Gurbetçilere moral verildi


Edirne Valiliği tarafından, gözü yaşlı gurbetçilere moral vermek amacıyla Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarında badem ezmesi ve kavala kurabiyesi ikram edildi. Ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında kendilerine hijyen kiti de hediye edilen gurbetçiler mutlu olduklarını söyledi.


Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, küçük ama gönülleri fetheden ikramlarla gurbetçileri hoşnut bırakmaya devam edeceklerini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.