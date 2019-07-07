İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Gürbüz' hamam geleneğini bozmadı

658’inci tarihi Kırkpınar Başpehlivanı olan ve altın kemeri boynuna altın kemeri takan Ali Gürbüz, ‘hamama gitme’ ritüelini bozmadı.

658'inci tarihi Kırkpınar Başpehlivanı olan ve altın kemeri boynuna altın kemeri takan Ali Gürbüz, ‘hamama gitme' ritüelini bozmadı.


Bitmeyen güreşin devam eden efsanesinin 2019 yılı şampiyonu Ali Gürbüz, zorlu ve yorucu geçen iki günün ardından soluğu hamamda aldı. Altın kemer yolunda 6 kez rakiplerini dualı çayıra yatıran Gürbüz'ü bu kez hamam tellağı hamam taşına yatırdı.



Şehir turunda sevgi seli


Antalyalı başpehlivan Ali Gürbüz, boynunda altın kemeri elinde kupası ile Edirnelileri selamladı. Edirnelilerin ve güreşseverlerin büyük ilgisi ile karşılanan Gürbüz, bebekler ve engelli minik çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.



Hem ‘ata' hem de ‘baba' geleneği


Selimiye Camii karşısında bulunan tarihi Sokullu Hamamı'na giden Gürbüz'ün, kendi gibi başpehlivan olan ve ebediyete göç etmiş olan babası Recep Gürbüz'ün de 1989 yılında altın kemeri aldığında aynı hamama gittiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.