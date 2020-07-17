Gürsel Şimşek son yolculuğuna uğurlandı

Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman MHP Edirne eski İl Başkanı Gürsel Şimşek, İpsala'da son yolculuğuna uğurlandı.

MHP Edirne eski İl Başkanı, İYİ Parti kurucularından ve MHP 25'nci dönem Milletvekili adayı Dr. Gürsel Şimşek, 15 Temmuz Çarşamba günü Bodrum'daki yazlığında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmişti.

Evli ve iki çocuk babası Şimşek'in cenazesi,İpsala'da, aileye ait çiftlikte çok sayıda seveni tarafından karşılandı. Burada düzenlenen öğle namazının ardından Işıklar Mezarlığında toprağa verilen Şimşek'i ailesi ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Gürsel Şimşek kimdir?

Dr. Gürsel Şimşek, 27 Haziran 1960 yılında dünyaya geldi İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandı ve 1985 Eylül ayında tıp doktoru olarak mezun oldu.

Aynı yıl kasım ayında Edirne'de mesleğini icra etmeye başladı. Mesleğini 2010 yılında emekli olana kadar devam ettirdi. 1987 – 1989 yılları arasında askerlik görevini sağlık şube müdürü olarak yaptı. 1990 yılından itibaren Edirne bölgesinin sosyoekonomik yapısı itibari ile çeltik (pirinç) üretimine ilgi duyarak üretime başladı. 1993 yılından 2007 yılına kadar Trakya Çeltik Üreticileri Derneği Başkanlığı görevini 14 yıl boyunca üstlendi.

Haziran 2000 yılında MHP İpsala ilçe Başkanlığı'na seçildi. 57. Hükümet dönemi boyunca çeltik tarımı başta olmak üzere tarım hakkında sık sık hazırladığı raporlarla Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın politikalarının yönlendirilmesinde ışık tuttu. 2002 yılındaki 22. dönem genel seçimlerinde 4. sıradan, 2007 yılındaki 23. dönem genel seçimlerinde 2. sıradan ve 2011 yılındaki 24. genel seçimlerinde 2. sıradan milletvekili adayı oldu.

2009 yılında MHP İl Başkanlığı'na seçildi, 2010 yılının sonunda milletvekili adayı olabilmek için görevinden ayrıldı.

17 Şubat 2013 yılında Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından yeniden MHP Edirne İl Başkanlığı'na atandı. 30 Mart yerel seçimlerinde Edirne'de MHP'nin tarihinin en yüksek oy oranına ulaşmasında büyük rol oynadı.

10 Şubat tarihinde 25. dönem genel seçimleri için il başkanlığından ayrıldı Gürsel Şimşek, evli ve iki çocuk sahibidir.