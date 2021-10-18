Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Tüzün, uluslararası sanat sempozyumu GIRIH 2021'e katıldı

Melihat Tüzün, Kuzey Makedonya Üsküp Uluslararası Balkan Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen “GIRIH 2021” başlıklı bilimsel sempozyum ve “Sanat Kolonisi”ne katıldı.

Kuzey Makedonya Mavrovo'da 30 Eylül - 03 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen Sanat Kolonisi'nin ilk gününde Uluslararası Balkan Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarının da katılımıyla atölyeler ve derslikler gezildi. Daha sonra Mavrovo Dağı'nda, Uluslararası Balkan Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Mavrovo Milli Parkı'nın iş birliği ve desteğiyle Karadağ, Bulgaristan, Türkiye, Makedonya ve Sırbistan'dan gelen 10 sanatçı, 3 gün boyunca eserler üretti.

Etkinliğin ikinci gününde Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demil Bektovi başkanlığında ve Prof. Aleksandra Ristovska moderatörlüğünde “Sanatın dünyada ve Balkanlar'da durumu, dijitalleşen dünyada resim sanatının sonunun gelip gelmediği, sinemanın resim sanatının önüne geçip geçmediği” gibi güncel konular tartışıldı.

Melihat Tüzün, GIRIH 2021'e katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sempozyum boyunca sanatçılar ve etkinlikle birebir ilgilenen Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demil Bektovi ve Yeni Pazar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehim Huskovi başta olmak üzere organizasyon ve çeviride çok önemli desteği olan Arş. Gör. Nazlı Can'a misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz” dedi.