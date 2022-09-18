Hakkında yakalama kararı bulunan şahıs kimlik sorgusunda yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde çok sayıda suçtan aranması olan şahıs polis ekipleri tarafından kimlik sorgusunda yakalandı. Toplam 11 yıl 30 ay 37 gün hapis cezası bulunan şahıs cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Büyük Cami Mahallesi Banka Geçidi Sokak'ta durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şahsa BGT sorgusu yapan polis memurları, G.Ç. isimli şahsın ‘büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı', ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' ve ‘hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında toplam 11 yıl 30 ay 37 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan G.Ç, işlemlerinin ardından tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.