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Halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor

Çin başta olmak üzere tüm dünya da korona virüsü salgını ile ilgili mücadele ve tedbirler alınmaya devam ederken, Edirne’de de halkın yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor.

Çin başta olmak üzere tüm dünya da korona virüsü salgını ile ilgili mücadele ve tedbirler alınmaya devam ederken, Edirne'de de halkın yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor.


Veteriner İşleri Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi yetkilileri, halkın yoğun olarak kullandığı alanların Edirne Belediyesi olarak düzenli aralıklarla dezenfekte ettiklerini söyledi.



“Ortak alanlar dezenfekte ediliyor”


Özellikle umumi tuvaletlerde yapılan dezenfekte işlemleri hakkında bilgi veren yetkililer, “Umumi alanlar düzenli aralıkla dezenfekte edilmektedir. Halkın ortak yaşam alanların daha hijyenik olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umumi tuvaletleri, ve ortak alanda kullanılan merdivenler özel maddeler ile dezenfekte edilmektedir” diye konuştu.


Yetkililer, halk sağlığına önem verdiklerini ve konudaki çalışmalarını da sürdüklerini söyledi.

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