Edirne'de Hamzadere Barajı ile 131 bin 750 dekar tarım arazisi sulanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. DSİ'den yapılan açıklamada, “DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir” denildi.

“Ülke ekonomisine 396 milyon 358 bin TL katkı sağlanmasını hedefliyoruz”

Edirne'de inşaatı devam eden önemli sulama projelerinin başında Hamzadere Barajı sulamasının geldiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “İş kapsamında 273 bin 350 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 396 milyon 358 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Hamzadere Barajı sulaması işi kapsamında 2020 yılı öncesi İpsala, Keşan ve Enez ilçelerine ait 116 bin 570 dekar tarım arazisi sulamaya açılmış olup, 2020 yılında 6 bin 400 metre uzunluğunda sulama kanalı inşaatı ve 40 bin metre borulu şebeke, 390 adet sanat yapısı imalatı yapılmıştır. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 80 düzeyinde olan işte 2020 yılında yapılan imalatlar karşılığında ilave 15 bin dekarlık tarım arazisi sulamaya hazır hale getirilmiş ve sulamaya açılması için çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir” dedi.