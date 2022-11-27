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Hamzadere'de toplu balık ölümleri endişelendirdi

Edirne’nin Keşan ve İpsala ilçelerinde yer alan Hamzadere sulama kanalında yüzlerce balığın ölmesi bölge halkı ile çiftçisini endişelendirdi.

Edirne'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde yer alan Hamzadere sulama kanalında yüzlerce balığın ölmesi bölge halkı ile çiftçisini endişelendirdi.



İpsala, Keşan ve Enez'de tarım arazilerinin sulanması amacıyla inşa edilen Hamzadere Sulama Barajı kanallarında toplu balık ölümleri yaşandı. Bilinmeyen bir sebeple ölen yüzlerce balık suyun üzerini kaplarken, bu manzara ile karşılaşan vatandaşlar tedirgin oldu. Aynı zamanda geçtiği hat boyunca binlerce dönüm tarlanın sulamasının yapıldığı kanaldaki toplu balık ölümleri bölge çiftçisinin de endişelenmesine neden oldu.

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