Hapisten yeni çıkan eşiyle tartıştı, evini ateşe verdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde eşiyle tartışıp evi ateşe veren kadın, yağma ve yaralama suçundan yakalandı. Şahsın suç dosyasının kabarık olduğu da ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, cezaevinden yeni çıkan C.T., Keşan'daki evine geldi. Bir süre sonra eşi H.T. ile aralarında bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışma sırasında iddiaya göre H.T., eline geçirdiği piknik tüpünü çekyatın üzerine bırakarak evde yangın çıkmasına sebep oldu. Kısa sürede büyüye alevler, evi tamamen sararken, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ev kullanılmaz hale gelirken, yangını çıkaran H.T. ise kayıplara karıştı.

Olayla ilgili polis soruşturması sürerken, H.T. ve C.T.,'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi polisin yağma ve kasten yaralama suçu konulu bir çalışma sırasında yakalandı. Şahıslar mahkemece tutuklanırken, H.T.'nin uyuşturucu ticareti suçundan defalarca ceza aldığı ve eşi C.T.'nin ise yanılttığı basın aracılığı ile yanan ev için yetkililerden yardım isteyip dezenformasyon yaptığı da ortaya çıktı.