Harmanlı'da Osmanlı eseri Kambur Köprü restore ediliyor

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği'nin (ETTDER)n Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı (2014-2020) kapsamında yürüttüğü “Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlandırılması” projesinde proje ekibi, Harmanlı'da Proje Yönetim Toplantısına katıldı.

Avrupa Birliği Başkanlığı'nın ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının ikinci teklif çağrısı kapsamında onaylanan, Bulgaristan Harmanlı Belediyesi liderliğinde ve Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER) ortaklığı ve işbirliğinde yürütülmekte olan CB005.2.21.123 sayılı “Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlandırılması” projesinin son 3 ayına girildi.

CB005.2.21.123 referans numaralı “Revival of Ancient Historical and Cultural Corridors - Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlandırılması” isimli 24 aylık proje kapsamında ETTDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Proje Yasal Temsilcisi Bülent Bacıoğlu, Proje Koordinatörü Altay Bayatlı ve Proje Mali İşler Sorumlusu Esra Taşkın Bulgaristan Harmanlı Belediyesi'nde 2 günlük proje yönetim toplantısına katıldılar. Proje yönetim toplantısı öncesinde proje ilerleyişi, etkinlikleri ile ilgili Haskovo Ortak Sekreterya Ofisi Başkanlığı ile de bir görüşme gerçekleştirildi.

Harmanlı'da yapılan toplantılarda projede meydana gelen sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Proje yönetimi ile ilgili yapılacak teknik değişiklikler görüşüldü.

Bulgaristan Harmanlı İli Belediye Başkanı Maria Kırkova ve Belediye Başkan Yardımcısı Valentina Dimovska ETTDER YK Başkanı Bülent Bacıoğlu'nu ve proje ekibini makamında kabul ederek; Harmanlı'daki Osmanlı dönemi eserlerinden biri olan Kemerli Kambur Köprü'nün (kaynaklarda adı Siyavuş Paşa Köprüsü (1585)) restore edilmesinin ve çevresinin düzenlenmesinin çok önemli olduğunu belirtti. ETTDER ekibine sembolik hediyeler takdim etti.

ETTDER proje ekibi de böyle bir ortaklıkla tarihi bir eserin ve çevresinin düzenlenmesine vesile oldukları için mutlu olduklarını belirtti. ETTDER ekibi derneğin yayınlarını ve Edirne'ye özgü hediyelik eşyaları Harmanlı Belediye Başkanı Maria Kırkova'ya takdim etti.

Proje ekipleri proje kapsamında restore edilen Kambur Köprü'de yapılan çalışmaları da ziyaret ederek bilgi aldı. Ayrıca köprü ile aynı alanda bulunan Harmanlı Müzesi ziyaret edildi.