Hasadı başlayan lavanta yağının kilosu bin 300 liradan satılıyor

Türkiye'de son yıllarda üretim sahası her yıl genişleyen, rengi ve kokusuyla alternatif tarımın gözdesi olan lavantada, hasat mevsimi başladı.

Edirne'de ekonomik girdisinin yanında turizme katkısı dolayısıyla da tercih edilen lavantalar, güzel görüntüsü ve kokusuyla yerli ve yabancı vatandaşları hayran bırakıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TTAE) ait Karaağaç Lozan Caddesi'nde bulunan 320 dekar ekili alanda hasadı gerçekleştirilen lavantanın kozmetik ve parfüm sanayinin yanı sıra sağlık sektöründe de kullanılıyor. Lavanta çiçeklerinin açmasıyla hasadına başlanan lavantaların 1 kilogram şişelenen lavanta yağı bin 300 liraya alıcı buluyor. Üreticilerin son yıllarda ekonomik girdisinin yanında turizme katkısı dolayısıyla da tercih ettiği lavantalar, güzel görüntüsü ve kokusuyla insanları kendisine çekiyor.

“Ciddi anlamda giderek üretim alanı da yaygınlaşıyor”

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Edirne'de son yıllarda lavanta tarlalarının ekonomik girdisinin yanında turizm içinde oldukça önemli olduğunu belirterek, “Son aşaması için başlatılan hasat, hafta boyunca sürecek. Bugün burada hasat işlemini gerçekleştirdikten sonra yine sürümündeki distilasyon ünitesini kullanarak yağını elde edeceğiz. Nihai ürünü olarak daha sonra tabii bu ürünü değerlendirilecek. Trakya bölgesinde lavanta üretimi toplam 3 bin 600 dekar civarındadır. Edirne'yi dikkate aldığımızda ise bin 100 dekar civarında bir üretim söz konusu. Ciddi anlamda giderek üretim alanı da yaygınlaşıyor. Lavanta hasadına uygun ekipmanlar alındı ve bunlar ziraat odası bünyesinde işletilmesi yapılıyor. Bu süreç olarak yine gerek bizim bahçemizde gerekse çiftçi tarlalarında bundan sonraki süreçte hasat devam edecek” dedi.

“Üretim kendiliğinden artacaktır”

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ise lavantada çiçeklenme oranı yüzde 80 olduğunda hasadın başladığını ifade ederek, “Allah kısmet ederse hasada başlayacağız. Bu yıl lavantalarımızın araştırma enstitümüz tarafından tıbbi aromatik bitkilerin çeşitliliğin olduğu bir bahçeye oluşturdu. Burada lavanta hasadı yaptıktan sonra yağını çıkarma işlemi olacak. Burada üreticimizin önünü açmak ve en azından zayıf arazilerinden daha değerli katma değeri yüksek ürünler elde edebilmesi sağlanacak. Üreticimizin yanında olmak hizmet vermek için mücadele ediyoruz. Üreticilerimiz için hayırlısı olur inşallah. İlk etapta hasat makinemizi aldık. İkinci etapta da distilasyon yöntemimizi inşallah yakın bir zamanda kuracağız. Üreticilerimiz bunu fidesini nereden alırız, biz bunu nasıl hasat ederiz gibi düşünceler içine düşürmeyeceğiz. İnşallah şehrimizin önünü açacağız. Çalışmaları sisteme oturttuğumuzda üreticimiz herhangi bir talepte bulunmadan rahatlıkla ürünü satabilecek. Doğal olarak da bu süreçte ekim kendiliğinden artacaktır” diye konuştu.

Edirne'de son yıllarda ekonomik girdisinin yanında turizme de katkısı için yapılan hasat, hafta boyunca sürecek.