Hasan Sezai İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Mevlit Kandili programı

Edirne Hasan Sezai İmam Hatip Lisesi bir ilke imza atarak, bu yılki Mevlid Kandili programını Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nde gerçekleştirdi.

Program, okul öğrencilerinden Abdülkadir Karabıyık'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Okul öğrencilerinden Eray Baykuş'un seslendirdiği ilahiler ile devam eden program, yine okul öğrencilerinden Yahya bilen ve Ahmet Güney'in naatlarıyla sona erdi.

Program hakkında açıklama yapan Hasan Sezai Anadolu İHL Müdürü Hacer Özen, bu programın gelecek senelerde okullar için gelenek olması bakımından önemli olduğuna işaret etti. Öğrencilerinin yetenek ve başarılarıyla gurur duyduğunu ifade eden Özen, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Programa Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, İl Müftü yardımcıları, veliler ve öğrencilerin yanı sıra cami cemaati katılım sağladı.