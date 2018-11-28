Hastaneyi su bastı, hastalar nakledildi

Edirne'de özel bir hastaneyi su bastı. Hastanede yatan yaklaşık 50 hasta, ambulansla Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesine nakledildi.

Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Okulların bahçelerindeki su birikintileri nedeniyle ulaşım sağlamayınca bazı devlet okulları ve özel okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Öte yandan kentte hizmet veren bir özel hastaneyi su bastı. Hastanede yatan yaklaşık 50 hasta, ambulansla Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesine nakledildi.