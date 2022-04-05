Havsa Meslek Yüksekokulu'nda bahar dönemi seminerleri

Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu tarafından organize edilen “Bahar Dönemi Seminer Programları” başladı. Kariyer olanaklarından öğrencilerin ve mezunların girebileceği mesleki sınavlara seminer dizisinde, Trakya Üniversitesi öğretim elemanlarının yanı sıra farklı kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri, gerçekleştirdikleri sunumlarla öğrenciler ile bir araya geliyor.

17 Mayıs'a kadar devam edecek seminer dizisi çerçevesinde “Staj Bilgilendirme”, “Pandemi Döneminde Tekstil Sektörü”, “Bankacılık Sektöründe Yeni Gelişmeler” ve “Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Alanları” seminerleri, Havsa Meslek Yüksekokulunun konferans salonunda öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

"Öğrencilerimizi kariyer yolculuğuna en iyi şekilde hazırlamak amacıyla bir seminer dizisi başlattık"

Öğrencilerin her alanda gelişimine destek olmak ve farklı kazanımlara sahip olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen seminerler hakkında bilgiler veren Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan, “Üniversitemizde, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte akademik, kültürel, sanatsal çalışma ve faaliyetler de hız kazandı. Bu çerçevede öğrencilerimizin ders dışı faaliyetlerle bireysel ve sosyal gelişimine destek olmak ve onları kariyer yolculuğuna en iyi şekilde hazırlamak amacıyla bir seminer dizisi başlattık. Çok değerli isimlerin katkılarıyla öğrencilerimize sunmak üzere programlar oluşturduk. Belirlediğimiz başlıklar ve bu konularda uzmanlaşmış akademisyenlerimiz ve profesyoneller ile eğitimler düzenliyoruz. Öğrencilerimizin, seminerlere gösterdiği yoğun ilgi ve katılım en önemli zenginliğimizi oluşturuyor. Bankacılık sınavları, bağımlılıklar ile mücadele, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın faaliyetleri ve kariyer olanakları ile küresel iklim değişikliği ve tarım üzerine etkileri gibi birbirinden önemli konularda öğrencilerimize bilgilendirmelerde bulunmaya devam edeceğiz. Mart ayında başlattığımız seminerler, Nisan ayının ilk haftasında yapılacak vize sınavlarının ardından 17 Mayıs'a kadar sürecek” dedi.

Her hafta salı günü düzenlenen etkinlik dizisinin gelecek programlarında alanında uzman isimlerin katılımıyla “Bağımlılık ile Mücadelede Farkındalık”, “Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Lisanslama Sınavları”, “e-BEAS Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı”, “SEGEM Sigortacılık Eğitim Merkezi Sınavları”, “Gelir İdaresi Başkanlığının Faaliyetleri ve Kariyer Olanakları” ve “Küresel İklim Değişikliği ve Tarım Üzerine Etkileri” seminerleri gerçekleştirilecek.