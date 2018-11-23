Havsa'nın kurtuluşunun 96'ncı yılı kutlandı

Edirne'nin Havsa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yılı törenle kutlandı.

Pazar yerinde gerçekleştirilen kurtuluş törenine, çok sayıda Havsalı katılım gösterdi. Sembolik olarak düşmanın elinden asker tarafından kurtarılan Türk bayraklı gelin duygu dolu anlara neden olurken veteranların halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı.

Havsa Belediye Başkan Oğuz Tekin günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Kurtuluş Savaşı'nı takiben 11 Ekim 1922 tarihinde imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Doğu Trakya'nın teslim alınmasıyla ilgili olarak Edirne'ye vali olarak görevlendiren Şakir Bey, güneşli bir 23 Kasım sabahı askeri birlikleriyle birlikte ilçemize doğu tarafından girmişlerdir. Yunanlılardan Havsa'yı teslim almışlardır" dedi.

Törene Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, koşu yarışında ve fotoğraf yarışmasında dereceye girenlerin ödüllerinin verilmesiyle son buldu.