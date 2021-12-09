Hayatlarının son baharında fidan diktiler

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde huzurevi sakinleri için fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Uzunköprü Süleybe Şefik Öztürk Huzurevi Müdürlüğü bünyesinde hizmet alan yaşlılar için huzurevi bahçesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında huzurevinde hizmet alan yaşlılar, aktif yaşlanma kapsamında, huzurevine ait hobi bahçesinin bakımını sağlayarak, kışlık sebze ekimi için toprak hazırlandı. Toprağın hazırlanmasından sonra 50 adet çeşitli meyve fidanı, yaşlılar ve görevli personel tarafından toprak ile buluşturuldu.

Huzurevlerinde yer alan hobi bahçeleri hakkında açıklama yapan Uzunköprü Huzurevi Müdürü Ercan Başkan, “Fiziksel ya da psikolojik sorunlar yaşayan yaşlıları bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak güçlendirerek, yaşadıkları sağlık sorunlarını en aza indirmede etkili olduğu bilinmektedir. Yapılan araştırmalara göre de bu bahçeler özellikle yaşlanmanın meydana getirdiği olumsuz etkilerin azaltılması ya da ortadan kaldırılmasında, yaşlı kişilerin toplumsal hayata daha etkin bir şekilde katılmasını sağlamak açısından da önemlidir. Yaşlılarımızın hem psikolojik hem fiziksel sağlığı açısından bu gibi faaliyetlere destek olunmaktadır” dedi.